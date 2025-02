In una lampada, nel tostapane o in una sveglia: i presepi di Tiziana Barraco

07/02/2025 22:00:00

Un presepe in un tostapane o in una scarpa. Se questo già appare straordinario, immaginate un presepe all'interno di una lampada, non quella di Aladino, ma una semplice e comune lampada da casa. Questa è la firma di Tiziana Barraco, un'artista poliedrica di Marsala che esprime il suo talento attraverso la pittura, la fotografia e l'artigianato, dando vita a opere d'arte uniche nel loro genere.

Tiziana non si limita alla sola realizzazione di presepi tradizionali, ma sperimenta e reinventa la loro forma, collocandoli in contenitori impensabili, come una sveglia d'epoca. La sua straordinaria creatività e il suo ingegno le hanno permesso di vincere più volte il concorso "Il Presepe più bello" di Marsala, trionfando nella XIII e XV edizione con due delle sue creazioni più originali: un presepe all'interno di una scarpa e un altro in un portapane.

Ma Tiziana Barraco è molto più di un'abile artigiana. La sua passione per l'arte si manifesta anche nella pittura, nella fotografia e persino nella sua attività di modella. Il suo volto e la sua immagine hanno trovato spazio all'interno del libro "Rosse d'Italia", celebrando la bellezza e l'individualità delle donne dai capelli rossi.

La fotografia, un'altra delle sue grandi passioni. Con la foto "La tua prima amica", ha conquistato il primo premio nella sezione "Associazioni/Cittadini" del concorso fotografico "Rompiamo il Silenzio", un evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzato dal Comune di Marsala nel 2017.

"Ho cominciato ad essere creativa fin dalla tenera età. Iniziai con il disegno, e la mia manualità prese sempre più piede grazie ai miei genitori che assecondavano e nutrivano la mia passione. Costruii la mia prima scala di legno a sette anni, sotto il controllo di mio padre... il suo sorriso e lo spettinarmi i capelli mi fecero capire che era andata bene" racconta Tiziana.

La sua curiosità e il suo amore per l'arte l'hanno portata a sperimentare sempre di più. "Con la fotografia mi piace sperimentare. Ho iniziato con una piccola compatta, e all'inizio mi vergognavo quando uscivo a scattare con amici che avevano macchine professionali. Ma loro mi hanno spronata a non mollare. Quando ho comprato la mia prima reflex, il mondo ha cambiato colore e prospettiva".

Oggi, Tiziana, fotografa freelance, realizza scatti che spaziano dalla natura all'arte, immortalando sculture, musei e paesaggi suggestivi come un semplice fiore a Capo Boeo. Le sue fotografie vengono anche acquistate come pezzi d'arredamento, segno del valore estetico e dell'emozione che trasmettono. Da qualche tempo è fotografa ufficiale dell’Associazione culturale Accademia “Ludwig Van Beethoven” di Marsala.

Tiziana Barraco incarna il vero spirito dell'artista: creativa, curiosa, determinata e capace di trasformare l'ordinario in straordinario. La sua capacità di spaziare tra diverse forme d'arte e di trovare bellezza e poesia in ogni cosa la rende un talento unico e prezioso per la sua città e oltre.