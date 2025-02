Trapani. Assemblea dei 5 Stelle sulla sanità. "Strutture e personale allo stremo"

11/02/2025 22:10:00

«La lunare dichiarazione del senatore leghista Germanà che ha affermato che i siciliani hanno bisogno del Ponte sullo stretto più di ospedali e strade, è la plastica rappresentazione di come il centrodestra e la sua classe politica volgano uno sguardo miope sulla sanità siciliana. Non so in quale Sicilia viva il senatore, gli basterebbe parlare con i siciliani che ogni giorno vorrebbero curarsi per rendersi conto che dalle nostre parti gli ospedali sono al collasso, e la viabilità stessa e i tempi di percorrenza per raggiungere l’ospedale più vicino sono inaccettabili».

Lo ha affermato la deputata del M5S, Cristina Ciminnisi a margine della assemblea provinciale pubblica sulla sanità che si è tenuta presso la sede del Movimento 5 Stelle in via Mafalda di Savoia 30, a Trapani. Prima delle 9 assemblee provinciali programmate in tutto il territorio siciliano per poi tradurre concretamente in proposte a livello regionale le risultanze del confronto con i cittadini e con gli operatori sanitari.

«Nell’assemblea, grazie ai report che ci sono giunti dai territori – ha aggiunto la deputata trapanese –, abbiamo messo in luce come ospedali e strutture sanitarie non siano all'altezza delle esigenze della popolazione della provincia di Trapani. La sanità pubblica è allo stremo, il personale è sotto stress costante. Il Governo Schifani proclama l’abbattimento delle liste d’attesa ma l’unica cosa su cui è ben concentrato è l’occupazione politica dei vertici amministrativi e sanitari delle ASP».

«Una sanità pubblica di qualità è diritto fondamentale di ogni cittadino. È evidente – ha detto Ciminnisi – la necessità di intervenire con urgenza per potenziare la medicina territoriale e per rafforzare settori ancora troppo trascurati, come la salute mentale, garantendo così un'assistenza sanitaria vicina e rispondente alle reali necessità della comunità trapanese».

Alla assemblea, presieduta dal coordinatore provinciale Patrick Cirrincione, hanno preso parte, oltre la deputata regionale trapanese, Cristina Ciminnisi, il deputato regionale Nuccio Di Paola, i senatori Ketty Damante e Pietro Lorefice, la deputata nazionale Ida Carmina.