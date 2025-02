Accordo UniCredit-Cantine Ermes per dare una spinta allo sviluppo del settore vitivinicolo

12/02/2025 00:00:00

Un nuovo accordo di filiera tra UniCredit e Cantine Ermes punta a facilitare l’accesso al credito per i soci della cooperativa, rafforzando le potenzialità di sviluppo di uno dei comparti più dinamici dell’agribusiness italiano. L’intesa, annunciata oggi, si inserisce in un contesto in cui il settore vitivinicolo sta affrontando sfide significative, tra cui la necessità di innovazione tecnologica, la transizione verso modelli sostenibili e la gestione della liquidità in un mercato sempre più competitivo.

Cantine Ermes: una cooperativa multi-regionale con radici profonde

Nata nel 1998 nella Valle del Belice, in Sicilia, Cantine Ermes è una realtà cooperativa che rappresenta oltre 2.700 soci vignaioli distribuiti in sei regioni italiane: Sicilia, Puglia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia. Con 14.394 ettari di vigneti e una produzione che spazia tra microclimi e territori diversi, la cooperativa è un esempio di come l’agricoltura italiana possa coniugare tradizione e innovazione. Cantine Ermes non solo garantisce lavoro a oltre 180 dipendenti stabili e altrettanti stagionali, ma sostiene anche una rete commerciale ben radicata in Italia e all’estero.

L’accordo con UniCredit arriva in un momento cruciale per il settore, che deve affrontare costi crescenti, pressioni normative e la necessità di adeguarsi agli standard di sostenibilità richiesti dai mercati internazionali. Per Cantine Ermes, l’accesso facilitato al credito rappresenta un’opportunità per investire in tecnologie avanzate, migliorare l’efficienza produttiva e consolidare la propria posizione competitiva.

UniCredit e il sostegno all’agribusiness: un impegno da 10 miliardi di euro

L’accordo rientra nel più ampio programma “UniCredit per l’Italia”, che prevede uno stanziamento complessivo di 10 miliardi di euro, di cui 1 miliardo dedicato specificamente al settore agribusiness. La banca ha rinnovato la propria rete commerciale, inserendo gestori e specialisti Agribusiness in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di offrire soluzioni su misura per le esigenze delle imprese agricole.

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, ha sottolineato l’importanza strategica del settore vitivinicolo per l’economia italiana: “Con questo accordo, vogliamo facilitare l’accesso al credito per i soci di Cantine Ermes, contribuendo allo sviluppo di una filiera che rappresenta un’eccellenza del nostro Paese. La nostra presenza sul territorio ci permette di comprendere le specifiche esigenze delle imprese e di offrire strumenti finanziari adeguati”.

Un’opportunità per i soci e per il territorio

Per Rosario Di Maria, Presidente di Cantine Ermes, l’accordo con UniCredit rappresenta un passo importante per sostenere i circa 2.700 viticoltori soci della cooperativa: “La nostra missione è valorizzare il mosaico di identità che compongono la nostra realtà. Questo accordo ci permetterà di investire nella crescita dei nostri soci e dei territori in cui operiamo, mantenendo sempre alta l’attenzione alla sostenibilità e alla qualità”.

L’intesa non avrà impatti solo sulla cooperativa, ma anche sulle comunità locali. La Valle del Belice, area storicamente colpita dal terremoto del 1968, ha trovato nel settore vitivinicolo una via per la rinascita economica e sociale. L’accesso al credito facilitato da UniCredit potrebbe quindi rappresentare un volano per ulteriori investimenti, creando nuove opportunità di lavoro e sviluppo.

Verso un futuro più sostenibile e competitivo

L’accordo tra UniCredit e Cantine Ermes si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione del settore agricolo, sempre più orientato verso modelli sostenibili e digitali. La cooperativa potrà contare su risorse finanziarie per affrontare sfide come l’adeguamento tecnologico, la riduzione dell’impatto ambientale e l’apertura di nuovi mercati.

In un momento in cui il settore vitivinicolo italiano è chiamato a competere su scala globale, iniziative come questa dimostrano come la collaborazione tra istituzioni finanziarie e realtà produttive possa fare la differenza. L’obiettivo è chiaro: sostenere un’eccellenza del Made in Italy, garantendo al contempo un futuro prospero per le comunità locali e per l’intero Paese.