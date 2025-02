Erice si candida a diventare "Città europea dello Sport"

21/02/2025 17:30:00

L'amministrazione comunale di Erice avvia il percorso di candidatura a «Città Europea dello Sport».

Per costruire un dossier di candidatura completo e rappresentativo, l'amministrazione invita tutte le associazioni sportive, le federazioni, gli enti e i cittadini a presentare le proprie proposte e idee per eventi e iniziative da includere nel programma.

Le proposte dovranno essere inviate entro il 3 marzo 2025 all'indirizzo email: ericecittaeuropeadellosport@gmail.com

Qui il modulo.

Ogni proposta dovrà specificare:

- Tipologia di evento o iniziativa

- Impianto o location proposta per lo svolgimento

- Target di riferimento

- Requisiti tecnici e logistici necessari

- Potenziale impatto sulla comunità

- Eventuali partnership o collaborazioni previste

Le proposte raccolte contribuiranno alla stesura del dossier di candidatura che sarà presentato ad ACES Europe, l'organizzazione che, in partnership con il Parlamento Europeo, l'UNESCO e Sport e Salute, conferisce il prestigioso riconoscimento di Città Europea dello Sport.

«La candidatura di Erice rappresenta un'opportunità straordinaria per la nostra comunità, non solo per mettere in luce l'eccellenza delle nostre strutture sportive e la vivacità delle nostre associazioni, ma soprattutto per costruire insieme un progetto che guardi al futuro del benessere dei nostri cittadini - dichiara la sindaca Daniela Toscano. Lo sport è un veicolo fondamentale di inclusione sociale, educazione e promozione della salute. Vogliamo che questa candidatura sia il risultato di un lavoro di squadra, dove ogni componente della nostra comunità possa contribuire con le proprie idee e la propria esperienza. Solo così potremo presentare un progetto autentico e vincente, capace di rappresentare al meglio l'anima sportiva di Erice».

«Le nostre strutture sportive e il dinamismo delle associazioni del territorio ci hanno spinto ad intraprendere questo percorso ambizioso. Ora è il momento di unire le forze per creare un programma che rispecchi appieno le potenzialità della nostra città e la sua vocazione sportiva - aggiunge Rossella Cosentino, assessora allo sport. Il riconoscimento di Città Europea dello Sport, oltre a rafforzare l’immagine di Erice come polo sportivo, rappresenta una straordinaria opportunità per il turismo sportivo perché genererà nuove opportunità con ricadute sull’indotto economico a beneficio delle strutture ricettive e ristorative del territorio. Tutto ciò, inoltre, contribuirà a promuovere la nostra tradizione di accoglienza e valorizzando Erice come destinazione ideale per chi cerca un’esperienza che unisca sport, cultura e natura».