Nessuno vuole gestire l'Ufficio turistico del Comune di Marsala

Un nuovo intoppo per il turismo a Marsala. La società Pirene srl, che si era aggiudicata la gestione dell'ufficio turistico comunale, ha rinunciato all'incarico. Il Comune, guidato dal sindaco Massimo Grillo, aveva bandito una gara per affidare la gestione dell'ufficio per 9 anni, con l'obiettivo di migliorare l'accoglienza e la promozione turistica del territorio. La Pirene srl era risultata l'unica partecipante al bando e si era aggiudicata la gestione.

Tuttavia, la società ha comunicato la sua rinuncia, probabilmente a causa degli oneri burocratici ed economici previsti dal bando. Il Comune metteva a disposizione solo i locali di via XI Maggio, mentre la società avrebbe dovuto sostenere tutti gli altri costi. La Pirene srl potrebbe aver valutato che le possibilità di guadagno, limitate alla vendita di biglietti per percorsi turistici e gadget, non fossero sufficienti a coprire le spese.

Questa situazione arriva in un momento critico per il turismo marsalese, con l'avvicinarsi della Settimana Santa, del Raduno Nazionale dei Bersaglieri e della stagione estiva. L'assessore al Turismo, Salvatore Agate, ha dichiarato che il Comune sta predisponendo una nuova gara, con l'obiettivo di attrarre operatori locali del settore. Nel frattempo, la Pro Loco di Marsala garantirà il servizio, con l'ausilio di personale del Servizio Civile Universale.

Nonostante gli sforzi per correre ai ripari, la mancanza di un ufficio turistico rappresenta un problema per Marsala, soprattutto in vista delle celebrazioni per lo Sbarco dei Mille a maggio, che attireranno migliaia di visitatori.