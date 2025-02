Rugby: sei tesserati dei Fenici Rugby Marsala convocati tra i trenta migliori atleti siciliani

21/02/2025 12:30:00

I Tecnici Federali del Comitato Regionale Sicilia Rugby, hanno diramato la lista dei 30 migliori atleti siciliani che il prossimo 22 e 23 Febbraio, grazie alla pausa campionato, si riuniranno a Caltanissetta per svolgere una due giorni di intenso programma di allenamenti e video analisi, in vista dei prossimi impegni agonistici che il Comitato Regionale ha in programma per il 2025. Una bellissima esperienza per sei dei nostri Fenici che avranno modo, insieme agli altri atleti provenienti da tutta la regione, di condividere ogni momento in quei due giorni con lo scopo di creare un gruppo sempre più forte e coeso. Un in bocca a lupo a Davide Debiasi, Gabriele Di Pietra, Daniele Genovese, Gabriele Cappitelli, Nicoló Russo e Luca Sangiorgio per l’ottimo traguardo raggiunto, frutto di tanto impegno dei ragazzi e di tutto il club “I Fenici” che ogni giorno lavora con sacrifici e dedizione per il meglio dei propri atleti.