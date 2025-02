Marsala, oggi l'inaugurazione della mostra sulla resistenza dell'Ucraina dopo tre anni di guerra

22/02/2025 16:45:00

L'inaugurazione sabato 22 febbraio alle ore 17.30 con "Ucraina Mediterranea"

Dal 22 al 28 febbraio 2025, il Complesso San Pietro di Marsala ospiterà una mostra di pittura unica nel suo genere, promossa dall’Associazione Culturale Ucraina Mediterranea, che ha sede in Provincia di Trapani e rappresenta le comunità ucraine presenti sul territorio. L’inaugurazione di Resistenza eroica dell'Ucraina: tre anni di guerra si terrà il 22 febbraio alle ore 17.30, offrendo un'importante occasione per scoprire un'esposizione fotografica di grande valore artistico e documentaristico.

La mostra racconta la tragica realtà della guerra in Ucraina attraverso gli scatti di fotografi che sono diventati veri e propri reporter di guerra. Le immagini esposte sono state selezionate con grande attenzione: potenti e talvolta inedite, provengono dal Consolato ucraino e sono apparse su varie riviste internazionali.

Le fotografie documentano scene di devastazione ma anche momenti di speranza, offrendo una narrazione visiva che riflette l'eroica resistenza del popolo ucraino di fronte a un nemico apparentemente superiore. Ogni immagine è accompagnata da una breve descrizione in tre lingue (ucraino, italiano e inglese), che aiuta i visitatori a cogliere appieno la forza e il significato degli scatti.

L'obiettivo della mostra è rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita e a chi ha lottato, anche senza armi, per difendere la propria terra e la propria dignità. "Questi scatti non sono solo una testimonianza di una guerra che ha cambiato il corso della storia, ma un grido di speranza per il futuro, un invito a non dimenticare l'importanza della resistenza e della lotta per la libertà" - afferma Kateryna Cernyavska, a nome dell'Associazione Ucraina Mediterranea.

La mostra rappresenta anche un momento di riflessione per i profughi ucraini che risiedono nelle zone di Trapani, Marsala e Mazara, ma anche per tutta la comunità locale, promuovendo un incontro tra due realtà unite dalla speranza di pace. L'evento è aperto a tutti, comprese le famiglie e i bambini.

"L'iniziativa è un'occasione per raccontare la storia della guerra, che non è iniziata nel 2022, ma nel 2014, quando le città dell'est dell'Ucraina furono invase dalla Russia. Vogliamo sottolineare che per molti questa guerra dura da più di dieci anni" - aggiunge ancora Cernyavska. "Non si tratta di un impegno politico, ma semplicemente di raccontare la realtà dei fatti, senza retorica, attraverso l'arte fotografica".