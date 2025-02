  Armando Zanotti confermato segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani 

23/02/2025 11:00:00

Armando Zanotti è stato rieletto segretario generale della Fnp Cisl Palermo Trapani durante il congresso svoltosi al Saracen di Isola delle Femmine. Alla presenza di Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, Rosaria Aquilone, segretaria generale Fnp Cisl Sicilia, e Roberto Pezzani, segretario organizzativo Fnp Cisl nazionale, Zanotti ha ribadito la necessità di rafforzare la sanita e le politiche sociali per i pensionati.

"Nei nostri territori l'aspettativa di vita è inferiore di due anni rispetto al Nord a causa della difficoltà di accesso alle cure sanitarie adeguate. Le pensioni medie si attestano attorno ai 1200 euro, ma molti anziani vivono al di sotto della soglia di povertà senza risposte adeguate dalle istituzioni", ha dichiarato Zanotti.

Tra le priorità indicate vi sono il potenziamento della sanità territoriale, un fisco più equo per i pensionati, e la promozione di centri sociali per favorire un invecchiamento attivo. "Molti anziani soli vivono in condizioni di degrado, senza cibo o igiene adeguata. Chiediamo agli enti locali di rifinanziare i servizi di assistenza sociale, con un maggiore impegno da parte dei governi nazionali e regionali", ha aggiunto Zanotti.

Sul fronte sanitario, ha denunciato la situazione critica degli ospedali, con pronto soccorso intasati, carenza di personale e lunghe liste d'attesa. "Il 25% della spesa sanitaria è a carico delle famiglie più povere, con 3,4 milioni di nuclei che rinunciano a cure mediche. Servono investimenti per una medicina territoriale efficace e per strumenti innovativi come la telemedicina".

Zanotti ha anche ribadito l'importanza di una riforma pensionistica più equa e di politiche abitative per le fasce più deboli. Federica Badami ha sottolineato come "i pensionati siano un pilastro per le famiglie in crisi, ma necessitano di servizi sanitari e sociali adeguati". Rosaria Aquilone ha evidenziato la necessità di migliorare l'assistenza domiciliare, specialmente nelle aree rurali, e di supportare i caregiver familiari.

A concludere, il segretario organizzativo Fnp Cisl Nazionale Roberto Pezzani ha lanciato un appello per un welfare di comunità e una sanità più equa su tutto il territorio nazionale, sottolineando l'importanza di combattere le solitudini degli anziani con una rete sociale efficace.