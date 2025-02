Erice: anche il semaforo tra via Manzoni e via San Francesco di Paola è guasto da anni

23/02/2025 20:00:00

Dopo la pubblicazione del nostro articolo riguardante il semaforo di via Cesaró ad Erice, abbiamo ricevuto una nuova segnalazione da un nostro lettore, che porta all’attenzione un’altra criticità legata alla viabilità cittadina. Si tratta del semaforo situato all’incrocio tra via Manzoni e via San Francesco di Paola, che risulta essere guasto da anni, senza che siano stati presi provvedimenti.

Ecco quanto ci scrive il nostro lettore Vincenzo: “Gentile redazione di TP24, dopo aver letto il vostro articolo riguardante il semaforo di via Cesaró, colgo l’occasione per segnalarvi anche il semaforo guasto all’incrocio tra via Manzoni e via San Francesco di Paola. Da anni ormai il semaforo non funziona più e, nonostante la pericolosità di questo incrocio, nessuno sembra aver preso in considerazione la necessità di intervenire. Questa situazione rende la circolazione in quella zona particolarmente rischiosa, con il conseguente aumento del pericolo per automobilisti e pedoni.

Speriamo che si possa presto risolvere il problema, ripristinando il corretto funzionamento del semaforo. È fondamentale che le autorità competenti intervengano prontamente per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, evitando ulteriori incidenti.”

La segnalazione evidenzia ancora una volta l’importanza della manutenzione dei dispositivi di sicurezza stradale e la necessità di un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per prevenire situazioni di rischio per i cittadini.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.