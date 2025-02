 Marsala: c'è un tombino "killer" in piazza Piemonte e Lombardo

24/02/2025 13:00:00

Un tombino "killer": non si può definire in altro modo quello che si trova sul marciapiede di piazza Piemonte e Lombardo a Marsala. Si tratta di un tombino della "SIP" che sporge di qualche centimetro dal livello del pavimento. Se qualcuno – un anziano, un adulto distratto o un bambino – non lo nota e vi inciampa, rischia di cadere e farsi male.

Questa città continua ad avere seri problemi con i tombini. Qualche settimana fa abbiamo segnalato come, in quasi tutte le strade, molti di essi non siano allineati o fissati correttamente, causando non solo pericoli per i pedoni, ma anche un fastidioso rumore che, in alcuni casi, impedisce agli abitanti della zona di riposare, persino di notte.