Marsala, l'aggressione e il degrado in Piazza del Popolo

24/02/2025 20:00:00

A seguito dell'aggressione avvenuta in pieno giorno a Piazza del Popolo, che ha visto una giovane donna vittima di un attacco da parte di due persone, il nostro lettore, Michele denuncia una situazione di degrado persistente nella zona.

"Buonasera, in seguito all'aggressione avvenuta a Piazza del Popolo a Marsala, volevo sottolineare che è da tempo che una decina di extracomunitari ci stazionano dalla mattina alla sera, consumando i pasti sulle panchine o sulle finestre posteriori dell'edificio, lasciandone cartacce, bottiglie e lattine. Inoltre fanno i loro bisogni tra gli alberi centenari presenti.

Abitando in zona, non ho mai visto nessuno richiamare o cercare di educare questi ragazzi, cercando di far rispettare loro le regole minime di una società civile, anche perché i bidoni della spazzatura ci sono. Quasi tutte le mattine, gli addetti della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti rimuovono la spazzatura, indumenti ecc., ma subito dopo tutto torna uguale."

