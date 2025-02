Buongiorno24 del 24 Febbraio 2025

Marsala, convalidato il fermo per l’omicidio della madre La Procura della Repubblica di Marsala ha convalidato il fermo di Girolamo Peraino , 51enne marsalese, accusato dell’omicidio della madre. Le indagini proseguono per ricostruire il movente e la dinamica del delitto.

Marsala, uomo trovato morto in casa con lividi sulle gambe

Giallo in via Aurelio Saffi: il 59enne è stato ritrovato seminudo nella sua abitazione. Disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte.