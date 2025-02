Le Fiamme Gialle sequestrano 16mila articoli di Carnevale non sicuri

24/02/2025 12:33:00

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno condotto un’operazione di controllo economico-finanziario che ha portato al sequestro di oltre 16mila articoli di Carnevale non sicuri. I prodotti, pronti per essere immessi sul mercato in occasione delle festività, sono risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’operazione, eseguita dalle fiamme gialle del Gruppo di Caltanissetta, ha interessato un esercizio commerciale gestito da un cittadino di origine asiatica. Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto una vasta gamma di articoli, tra cui decorazioni, costumi e gadget di vario genere, privi del marchio CE e, di conseguenza, non idonei alla commercializzazione secondo le disposizioni del Codice del Consumo.

I prodotti sono stati posti sotto sequestro amministrativo poiché sprovvisti delle necessarie istruzioni e avvertenze per l’uso, nonché delle informazioni essenziali per il consumatore finale, come la sicurezza, la qualità, la composizione e l’origine dei prodotti. Tali elementi sono ritenuti fondamentali per garantire un utilizzo sicuro e consapevole da parte degli acquirenti. A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state elevate sanzioni fino a un massimo di 25mila euro.

Oltre agli articoli non conformi, i finanzieri hanno individuato anche numerosi prodotti contraffatti, anch’essi sottoposti a sequestro. Inoltre, nel corso dell’operazione è stato scoperto un lavoratore impiegato in nero.

L’intervento della Guardia di Finanza di Caltanissetta rientra nel più ampio impegno del Corpo volto a contrastare la diffusione di prodotti non sicuri e contraffatti, tutelando il mercato, le imprese che operano nel rispetto delle regole e la sicurezza dei consumatori finali.