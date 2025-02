 Entra in vigore la pagella per i presidi

24/02/2025 12:39:00

Già a decorrere da questo anno scolastico 2024/2025 entra in vigore il Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, come voluto per decreto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara.

«Il procedimento sarà articolato in una fase di assegnazione degli obiettivi, anche di rilevanza regionale, e in una di valutazione, a cura dei direttori degli uffici scolastici regionali, ’garantendo altresì un eventuale momento di contraddittorio con gli interessati e il ruolo di un organismo di garanzia. Agli esiti della valutazione sarà collegata la retribuzione di risultato. “Si tratta di un momento storico per il comparto scuola – ha dichiarato Valditara – perché il sistema di valutazione arriva dopo 25 anni di assenza normativa, segnalata più volte a livello istituzionale e dovuta anche a una forte ostilità culturale”».

«Non ci sono più ragioni per procrastinare ulteriormente la definitiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza delle scuole con quella dei dirigenti della medesima area contrattuale - ricorda il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli -. So che il Ministro è molto sensibile alla questione e gli chiederò un incontro specificatamente destinato a questo aspetto».