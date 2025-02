Antonio Novara nominato segretario di SLC CGIL Trapanii con deleg alle Poste 

25/02/2025 10:40:00

La SLC CGIL di Trapani, per mezzo della Segretaria Generale Luigia Dionisi, ha ufficializzato la nomina di Antonio Novara a Segretario Provinciale con delega al Settore Poste.

In un comunicato, Novara Antonio ha espresso il proprio impegno nell'affrontare le sfide del settore, sottolineando la necessità di un modello sindacale innovativo e concreto. "Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e determinazione" - ha dichiarato - "ringrazio la Segreteria Generale Luigia Dionisi e i componenti dell'Assemblea Generale SLC CGIL per la fiducia accordatami e per l'opportunità di contribuire allo sviluppo del settore".

Novara ha evidenziato l'importanza di costruire un modello sindacale chiaro e strutturato, caratterizzato da una visione d'insieme ben definita. "I lavoratori e le lavoratrici hanno bisogno di un supporto concreto" - ha proseguito - "dobbiamo lavorare per riavvicinare le persone, mettendo in risalto un modello sindacale autentico e partecipativo, capace di ascoltare e rispondere alle necessità di tutti".

Il neo-responsabile ha inoltre sottolineato la rilevanza del dialogo e della partecipazione attiva dei colleghi, elementi essenziali per affrontare le problematiche quotidiane e contribuire alla crescita del settore. "Sarò sempre disponibile ad ascoltare e raccogliere segnalazioni, idee e proposte utili per il nostro lavoro" - ha concluso Novara.

La SLC CGIL di Trapani invita tutte le lavoratrici e i lavoratori a collaborare attivamente per costruire un futuro migliore per il settore Poste a Trapani e nella sua provincia.