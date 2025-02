  Ue, l’assessore Dagnino eletto componente supplente del Comitato europeo delle Regioni

25/02/2025 09:35:00

L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino è stato eletto componente supplente del Comitato europeo delle Regioni.

L’insediamento è avvenuto in occasione dell'assemblea plenaria che si è svolta a Bruxelles e con la quale è stato inaugurato il mandato 2025-2030. A margine, si è svolto anche il primo meeting della delegazione italiana che è stata ricevuta dall'ambasciatore Vincenzo Celeste, in qualità di capo della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

«È per me un grande onore, quale membro del governo Schifani, avere l'opportunità di far ascoltare la voce della Sicilia in un consesso internazionale di tale levatura – ha commentato Dagnino – La presenza delle istituzioni regionali negli organismi europei è di fondamentale importanza perché ci consente di offrire il nostro contributo, sin dalla loro genesi, a importanti scelte politiche, i cui effetti si riverberano nei territori. Una delle prime sfide che attendono il comitato è la partecipazione ai processi decisionali che porteranno alla riforma della politica di coesione, che costituisce uno dei principali punti dell'agenda della nuova governance europea. Il nostro ruolo sarà di cruciale rilevanza allo scopo di garantire il più ampio coinvolgimento dei territori nel futuro sistema di assegnazione e gestione dei fondi strutturali».

In occasione dell'evento, l'assessore Dagnino è stato anche designato come componente dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (Arlem).