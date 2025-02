Marsala, basole di Via XI Maggio pericolose: cittadini segnalano cadute e disagi

26/02/2025 16:14:00

Marsala, centro storico, Via XI Maggio. Dovrebbe essere il salotto buono della città, ma sempre più cittadini segnalano alla redazione di TP24 un problema che rischia di trasformarsi in un serio pericolo per pedoni e visitatori: lo stato disastroso delle basole in marmo, anche quelle recentemente sostituite.

Le immagini che pubblichiamo evidenziano una delle situazioni più critiche, proprio all’altezza della libreria Giunti, ma il problema si ripresenta lungo tutta la via. Diverse segnalazioni raccontano di gente che inciampa e cade, con il rischio di lesioni e infortuni. Una situazione inaccettabile in una delle vie più frequentate del centro, soprattutto con l’arrivo della primavera e delle manifestazioni turistiche.

Vecchie basole più resistenti, nuove basole friabili: perché?

Il contrasto è evidente: le basole secolari, alcune delle quali misteriosamente scomparse negli anni passati, resistono ancora, mentre quelle nuove sembrano già consumate e pericolose. Cosa sta succedendo? Materiali scadenti? Errori nei lavori di posa? Manutenzione assente?

I cittadini chiedono risposte e, soprattutto, un intervento immediato del Comune prima che qualcuno si faccia male seriamente.

La parata dei Bersaglieri e il rischio cadute

E c’è anche chi ironizza sulla prossima parata dei Bersaglieri, prevista a maggio, quando la città ospiterà il raduno nazionale. Se la situazione non verrà sistemata, qualcuno rischia di farsi male durante la sfilata, trasformando un evento di prestigio in un possibile incidente collettivo.

Monopattini e biciclette elettriche: divieti ignorati

Oltre alle basole sconnesse, molti cittadini segnalano un altro problema ricorrente: l’uso incontrollato di monopattini e biciclette elettriche lungo Via XI Maggio. Eppure, esiste un’ordinanza del sindaco che ne vieta la circolazione nel centro storico.

Nonostante il divieto, la strada pedonale è spesso attraversata da giovani e adulti a velocità pericolose, tra lo sconcerto e l’irritazione dei passanti.

Serve un intervento immediato

La situazione di Via XI Maggio è sotto gli occhi di tutti, ma chi deve intervenire? Il Comune intende risolvere il problema delle basole prima di maggio? E per quanto riguarda monopattini e biciclette, ci saranno maggiori controlli?

I cittadini chiedono risposte, e soprattutto azioni concrete per garantire sicurezza e decoro in una delle vie più rappresentative di Marsala.