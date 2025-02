 Premio Letterario Internazionale “Selinunte”: prorogata la scadenza al 31 marzo

26/02/2025 16:00:00

Cresce l’attesa per la terza edizione del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, che quest’anno si arricchisce di due nuove sezioni e proroga la scadenza per la presentazione delle opere al 31 marzo 2025. L’annuncio arriva dalla Società Dante Alighieri di Castelvetrano, promotrice dell’iniziativa in collaborazione con le associazioni Panta Rei - Banca del Libro e ArcheoClub “Emì Selinios”.

Il concorso, ormai divenuto un appuntamento di rilievo nel panorama culturale, rappresenta un’importante opportunità per scrittori, accademici e giovani talenti, offrendo una vetrina d’eccellenza per la scrittura creativa e la saggistica. La manifestazione punta a coniugare tradizione e innovazione, con sei categorie e quindici sezioni che spaziano dalla saggistica storico-letteraria e archeologica alla narrativa, fino alla poesia e al teatro, sia in lingua italiana che siciliana.

Tra le principali novità di questa edizione, l’istituzione della sezione “Teatro”, dedicata alla memoria dell’illustre Ferruccio Centonze, e della sezione “Filastrocca”, pensata per coinvolgere i bambini della Scuola Primaria e stimolarne la creatività attraverso la scrittura in rima.

Il premio ha riscosso un notevole successo nelle precedenti edizioni, registrando una partecipazione sempre più ampia e qualificata. Un’iniziativa che non solo valorizza il talento letterario, ma crea un fertile terreno di scambio culturale tra generazioni e discipline diverse.

Proroga della scadenza e cerimonia di premiazione

In considerazione delle numerose richieste ricevute e per favorire una partecipazione ancora più ampia, gli organizzatori hanno deciso di prorogare la scadenza per la consegna delle opere al 31 marzo 2025. Un’opportunità in più per tutti gli autori che desiderano perfezionare i propri lavori prima della selezione finale.

L’attesa cerimonia di premiazione si terrà domenica 11 maggio 2025 alle ore 16:00 nella splendida cornice della chiesa di San Domenico a Castelvetrano, definita la “Sistina di Sicilia”. Un luogo intriso di storia e arte, che farà da sfondo a un evento celebrativo della letteratura in tutte le sue forme.

Il commento del presidente Rosario Marco Atria

Rosario Marco Atria, presidente della Società Dante Alighieri e della giuria esaminatrice, ha espresso entusiasmo per la crescita del premio: “Siamo orgogliosi di proseguire il nostro impegno nella promozione della scrittura creativa e della saggistica, offrendo a talenti emergenti e autori affermati uno spazio in cui la cultura possa esprimersi in armonia con il nostro straordinario patrimonio storico e artistico. Selinunte è per noi patrimonio dell’umanità e vogliamo renderle omaggio, ricordando anche figure illustri come Rosario Di Bella, Gianni Diecidue, Paola Grassa, Vincenzo e Sebastiano Tusa e, da quest’anno, Ferruccio Centonze. Personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale e il cui esempio è fondamentale trasmettere alle future generazioni”.

Il Premio “Selinunte” si conferma dunque un evento di prestigio, capace di valorizzare la scrittura e il pensiero critico, unendo generazioni e contribuendo alla diffusione della cultura nel segno della memoria e dell’innovazione.