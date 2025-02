Mazara: vandali al parco di via Dalla Chiesa. La denuncia del sindaco Quinci

27/02/2025 10:16:00

Anora un episodio di vandalismo a Mazara. Questa volta è stato preso di mira il parco urbano dedicato ad Emanuela Setti Carraro, in via Generale Dalla Chiesa. Ignoti hanno danneggiato alcuni giochi per bambini, tra cui uno scivolo e un seggiolino per altalena, nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza.

A denunciare il grave fatto sono state alcune mamme che, portando i propri figli al parco, hanno scoperto i danni arrecati agli arredi ludici. Il parco, intitolato anche a Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Dalla Chiesa e vittima dell’attentato mafioso del 3 settembre 1982, è da tempo un punto di riferimento per le famiglie del quartiere di via Castelvetrano e delle zone limitrofe.

Il sindaco Salvatore Quinci, visibilmente amareggiato, ha commentato l’accaduto con un video pubblicato sui social: "Fa male chiedere pulizia e decoro. Ma il rispetto e l’educazione dove sono?"

Negli ultimi tempi, diversi cittadini hanno segnalato episodi di degrado nel parco, frequentato anche da gruppi di ragazzi che, in alcune occasioni, hanno tenuto comportamenti incivili. Episodi di vandalismo, danneggiamenti e persino atti di microcriminalità si sono verificati non solo nell’area verde, ma anche in altre zone della città, come il centro storico, dove spesso si registrano episodi di risse, furti e consumo di sostanze stupefacenti.