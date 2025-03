Trapani, studenti in finale al Green Game: il concorso sulla raccolta differenziata

05/03/2025 09:10:00

Il Green Game, il progetto educativo dedicato alla raccolta differenziata e al riciclo, ha coinvolto anche quest’anno le scuole di Trapani e provincia. L’iniziativa, promossa dai Consorzi Nazionali per il Riciclo degli Imballaggi (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA), mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della sostenibilità attraverso un format interattivo.

A rappresentare Trapani nella finale nazionale del concorso, in programma il 5 maggio a Rimini, saranno le classi 2^G e 2^E dell’I.I.S.S. "Rosina Salvo". Il progetto, curato dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, ha reso i temi ambientali più accessibili grazie a un approccio basato sul gioco e sulla competizione.

Negli ultimi anni, il Green Game si è affermato come un valido strumento educativo, contribuendo alla diffusione di una cultura del riciclo e della sostenibilità nelle scuole italiane. L’edizione 2025 coinvolge oltre 200 istituti, con una versione digitale su scala nazionale e un’edizione in presenza riservata a 50 scuole in Piemonte.

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.greengame.it.