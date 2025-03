11/03/2025 21:10:00

E' di un siciliano la granita più buona del mondo. La Sicilia trionfa ancora, infatti, nel mondo dell’artigianato dolciario: il maestro gelatiere palermitano Fabio Loriano ha vinto il premio per la migliore granita al mondo al Sigep 2025, il prestigioso Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè di Rimini.

La competizione ha visto in gara oltre 30 granite da tutto il mondo, giudicate da una commissione di cinque esperti del settore. La creazione di Loriano, denominata “Grazia mandorle e miele”, ha conquistato il podio grazie al perfetto equilibrio tra tradizione, innovazione e qualità delle materie prime.

Un altro successo che conferma l’eccellenza dell’artigianato siciliano, capace di imporsi in eventi di calibro internazionale e di trasformare le radici della tradizione in prodotti di alta qualità riconosciuti in tutto il mondo