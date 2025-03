Marsala 2026:: l’MPA auspica una politica lungimirante e concreta

12/03/2025 00:00:00

Il territorio marsalese necessita di una visione lungimirante da parte della politica, dai movimenti civici ai partiti, al fine di rendere la città degna di una classe politica e

amministrativa che abbia come unico interesse il benessere dei cittadini, soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative 2026, un’occasione cruciale per il futuro della nostra città.



L’MPA di Marsala confida in una classe politica ed una futura Amministrazione che siano garanzia per il buongoverno della città e che pongano attenzione ad ogni fascia della società, i più deboli, i diversamente abili, gli amici a quattro zampe, i giovani, dai progetti ordinari a quelli straordinari, dalla viabilità, al turismo, alle infrastrutture - progetti che siano concreti e reali e non argomenti da solita campagna elettorale - che portino ad una visione pragmatica e di sviluppo.



L’MPA Marsala auspica in una coalizione di centro-destra omogenea, determinata, che riesca a trovare un coinvolgimento comune, la quale unione rappresenti, oltre che una necessità politica, un dovere nei confronti dei cittadini per assicurare tutela al territorio.

Rossella De Vita - MPA MARSALA