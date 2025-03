Marsala, interventi di riqualificazione e messa in sicurezza a Birgi Vecchi

14/03/2025 02:00:00

Il Comune di Marsala ha programmato una serie di interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune aree della contrada Birgi Vecchi, nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’area dello Stagnone. I lavori, finanziati attraverso i fondi PR FESR 2021/2027-FUA, rientrano nella "Strategia Territoriale dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia Occidentale" e prevedono un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro.

L’obiettivo del progetto è migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e delle infrastrutture locali, con ricadute positive sia per i residenti che per il settore turistico. Tra gli interventi previsti vi è il ripristino della strada che collega la Strada Provinciale alla Via Torre Sances, oltre alla messa in sicurezza del tratto comunale che unisce le due arterie viarie che confluiscono sulla SP 21. Inoltre, la piazza antistante il “Baglio Abele” sarà riqualificata con nuovi arredi urbani e un impianto di illuminazione rinnovato.

Il progetto, elaborato dall'Ufficio speciale PNRR sotto la direzione dell’ingegnere Alessandro Putaggio, è stato approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta a migliorare la qualità urbana e a diversificare l’offerta turistica, con un’attenzione particolare alla tutela del paesaggio e allo sviluppo ecosostenibile dell’area protetta dello Stagnone.

A supporto del piano di intervento, l’amministrazione comunale ha avviato un confronto con operatori turistici e residenti della zona. All’incontro hanno partecipato anche il vicesindaco Giacomo Tumbarello e l’assessore Donatella Ingardia, che hanno contribuito alla definizione delle priorità di intervento.