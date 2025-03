Politiche sociali, oltre 2 milioni di euro per i giovani siciliani: aperto il bando 

14/03/2025 08:20:00

La Regione Sicilia investe sul futuro dei giovani, mettendo a disposizione oltre 2 milioni di euro per finanziare progetti destinati alla fascia d’età tra i 14 e i 35 anni. L’assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato un bando rivolto alle associazioni giovanili senza scopo di lucro, con l’obiettivo di promuovere iniziative capaci di migliorare il contesto sociale, culturale ed economico dell’isola.

Un’occasione per crescere e innovare

Con una dotazione finanziaria complessiva di 2milioni e 246mila euro (di cui oltre 2,1 milioni provenienti dal Fondo politiche giovanili e il resto come cofinanziamento regionale), il bando punta a sostenere progetti innovativi e inclusivi, con particolare attenzione ai giovani che vivono in contesti svantaggiati, nelle periferie o nelle aree rurali.

“Investire nei giovani significa investire nel futuro della Sicilia”, afferma l’assessore Nuccia Albano. “Vogliamo creare opportunità che favoriscano la loro crescita e il loro inserimento nella società, sostenendo progetti che vadano dall’inclusione sociale all’imprenditorialità, dalle nuove tecnologie alla sostenibilità ambientale. Nessuno deve rimanere indietro”.

Chi può partecipare e come

Possono candidarsi le associazioni giovanili senza scopo di lucro costituite da almeno 36 mesi e con sede legale e/o operativa in Sicilia. I progetti devono essere rivolti a ragazzi e ragazze fino ai 35 anni e affrontare temi chiave per lo sviluppo della regione:

contrasto al disagio giovanile, inclusione sociale, partecipazione civica, imprenditorialità e innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e green economy, valorizzazione del turismo rurale. Le domande devono essere inviate entro l’11 aprile all’indirizzo email: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. Per tutti i dettagli, è possibile consultare il bando completo a questo link. Un’opportunità concreta per le associazioni e un passo avanti per il futuro dei giovani siciliani.

Il 17 e 18 marzo a Palermo "Tourism Job fair" - Una fiera del turismo per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. È il "Tourism job fair", iniziativa in programma il 17 e il 18 marzo 2025 all'Eco Museo Mare e Memoria Viva, in via Messina Marine a Palermo. La manifestazione è organizzata dall'assessorato regionale del Lavoro, tramite il Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale, con l'assessorato delle Politiche giovanili del Comune di Palermo e il supporto di Sviluppo Lavoro Italia. L'obiettivo è quello di fornire a chi cerca un'occupazione nel settore la possibilità di incontrare le aziende e consegnare i curriculum.



All'inaugurazione, in programma alle 9.30 di lunedì 17 marzo, parteciperanno l'assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, e l'assessore comunale alle Politiche giovanili e all'innovazione digitale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. Il programma comprende workshop, momenti di condivisione tra partecipanti e istituzioni con la finalità di fornire supporto, orientamento, opportunità lavorative e formative. Gli incontri sono rivolti a tutti i disoccupati e l'ingresso è libero. Potranno partecipare sia i cittadini iscritti al Centro per l'impiego di Palermo, che hanno compilato il form scaricabile tramite un Qr-code, sia chi non risulterà iscritto. In questo caso, il modulo andrà compilato direttamente sul posto, in un apposito stand.

Il Centro per l'Impiego di Palermo e Monreale, che ha già inviato oltre 13mila mail ai potenziali partecipanti iscritti nelle liste di collocamento, fornirà diversi servizi: rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego e del patto di servizio, iniziative di collocamento mirato, il servizio Eures. Previste anche iniziative di orientamento a studenti di alcuni istituti superiori professionali di Palermo.

Il Comune di Palermo sarà presente anche con il progetto "Fuori dal giro", rivolto a minori e giovani palermitani per la prevenzione delle dipendenze patologiche e il contrasto all'uso di alcool e stupefacenti. Il programma prevede l'utilizzo di un presidio mobile "in rete" con un'equipe mista con personale dell'Asp, educatori di strada e operatori specializzati del Terzo Settore, rivolto a minori e giovani palermitani per la prevenzione delle dipendenze patologiche e il contrasto all'uso di alcool e stupefacenti.

Le aziende coinvolte presenteranno le proprie realtà lavorative, illustreranno le competenze tecniche necessarie per accedere ai propri organici, raccoglieranno i curriculum e potranno anche effettuare colloqui con i partecipanti. Sono 61 i profili professionali cercati. Tra questi, addetti alle vendite, camerieri di sala e di albergo, addetti alle pulizie, magazzinieri, food and beverage manager, cuochi, direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione, giardinieri, idraulici, portieri, receptionist, ufficiali di bordo.

Alla due giorni hanno aderito le compagnie di navigazione Gnv e Grimaldi, alcune strutture alberghiere come Ibis, Costa degli ulivi, Grand hotel Wagner, Cds Hotel, aziende di ristorazione come Villa Costanza e La Braciera, e il museo Radici.