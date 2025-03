 Schifani agli 80 anni de "La Sicilia": "Sì alla meritocrazia'", Di Paola: "Attendiamo le demissioni del manager dell'ASP"

17/03/2025 18:45:00

In occasione degli 80 anni del quotidiano "La Sicilia", il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è intervenuto a Catania sottolineando il valore della meritocrazia e il ruolo fondamentale dell'informazione libera nel dibattito democratico. Tuttavia, il suo discorso ha trovato l'immediata replica del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che ha criticato le politiche ambientali della Regione e chiesto un cambio di passo nella gestione della sanità.

Schifani: "Sradicare la 'raccomandocrazia' dalla Sicilia"

Nel suo intervento, Schifani ha evidenziato l'importanza della meritocrazia nel cambiamento in corso nell'Isola: "Mi auguro che ci sia sempre una partecipazione libera al dibattito pubblico, anche con le critiche giornalistiche, purché fondate sulla realtà dei fatti. In questo momento di grande trasformazione per la Sicilia, il mio impegno e quello del governo regionale è rivolto a privilegiare la meritocrazia rispetto alla 'raccomandocrazia'. Lo faccio con convinzione, per sradicare un vecchio sistema che ha penalizzato la nostra terra".

Il presidente della Regione ha poi sottolineato il ruolo della stampa: "Il confronto tra stampa e istituzioni è essenziale per la democrazia, ma deve essere basato su presupposti di realtà. Un'informazione forte, indipendente e credibile è la migliore garanzia di trasparenza e un antidoto alla disinformazione".

Di Paola:" Schifani aspettiamo le dimissioni del manager ASP Trapani"

Non si è fatta attendere la replica di Nuccio Di Paola, che ha sollevato la questione delle nomine nella sanità regionale: "Oggi Schifani ha parlato di meritocrazia nella macchina amministrativa regionale. A questo proposito, ci chiediamo ancora perché non agevoli le dimissioni del manager dell'ASP di Trapani, Croce, dopo l'evidente inefficienza manageriale emersa dalle cronache recenti".

Il rappresentante del M5S ha poi criticato duramente la posizione di Schifani sugli inceneritori: "Altro che sostegno sulla linea degli inceneritori. Ribadiamo al presidente Schifani che gli inceneritori sono una sciagura e lo afferma anche la Commissione Europea. Noi continuiamo a sostenere la necessità di piccoli impianti di prossimità, che con la raccolta differenziata creerebbero centinaia di nuovi posti di lavoro e ridurrebbero la TARI per i cittadini".