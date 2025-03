A Marsala "Il Pomodoro della Ricerca": un gesto di solidarietà per i bambini malati di tumore

26/03/2025 22:00:00

A Marsala un importante evento di solidarietà: "Il Pomodoro per la Ricerca", un'iniziativa benefica organizzata dalla Guardia Agroforestale Italiana – Delegazione Sicilia, in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi di Milano.

L'evento si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, nella suggestiva Piazza della Repubblica (Piazza Loggia).

Un piccolo gesto per un grande aiuto

Durante la manifestazione, tutti i cittadini che parteciperanno con una donazione riceveranno in omaggio un kit di pomodori in scatola. Il ricavato sarà interamente destinato alla ricerca per offrire un futuro migliore ai bambini malati di tumore. L’iniziativa rappresenta un'opportunità concreta per sostenere la ricerca scientifica e contribuire a finanziare studi e cure innovative per i più piccoli.

Un evento che unisce solidarietà e sostenibilità

"Il Pomodoro per la Ricerca" non è solo un gesto di solidarietà, ma anche un’iniziativa che valorizza la qualità dei prodotti italiani e la sostenibilità ambientale. La Fondazione Veronesi, da anni impegnata nella ricerca oncologica, si affida al supporto di cittadini e istituzioni per dare speranza a chi lotta contro il cancro. Partecipare è semplice: basta recarsi in Piazza della Repubblica nei giorni dell'evento, offrire un contributo e ricevere in cambio un kit di pomodori, simbolo di sostegno alla ricerca e alla speranza.