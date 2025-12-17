Sezioni
Cultura

» Sociale
17/12/2025 20:00:00

Marsala: secondo incontro della Scuola di formazione all'impegno sociale e politico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/marsala-secondo-incontro-della-scuola-di-formazione-all-impegno-sociale-e-politico-450.jpg

Si terrà venerdì 19 dicembre, dalle 17.30 alle 19.00, presso gli studi televisivi di LaTr3 a Marsala, il secondo incontro della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Mazara del Vallo.

 

L’appuntamento, di carattere socio-culturale, sarà dedicato al tema “Voglio fare il Sindaco: chi sei e perché?”, un momento di riflessione e confronto sul ruolo dell’amministratore locale, sulle motivazioni che spingono all’impegno politico e sulle responsabilità che derivano dalla guida di una comunità.

 

A intervenire saranno Alfio Cristaudo, sindaco di Pedara, e Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, che porteranno le loro esperienze amministrative e personali, offrendo spunti concreti a chi guarda alla politica come servizio al bene comune.

 

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale 83 del digitale terrestre, consentendo anche a chi non potrà essere presente di seguire i lavori.

Per iscriversi e partecipare in presenza è possibile contattare il numero 393 9114018.
 

La Scuola di formazione, promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo, prosegue così il suo percorso di crescita civica e partecipazione, rivolgendosi in particolare a giovani e cittadini interessati a un impegno consapevole nella vita sociale e politica del territorio.









