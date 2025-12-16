Marsala Città Cardioprotetta, secondo corso di formazione promosso dal Rotary Club

16/12/2025 19:50:00

Si è svolto presso la struttura di Medica.it il secondo appuntamento formativo dedicato al primo soccorso e all’uso del defibrillatore, nell’ambito del progetto “Marsala Città Cardioprotetta” promosso dal Rotary Club Marsala. Dopo il primo corso rivolto a medici e personale sanitario, questa nuova iniziativa ha coinvolto i dentisti del territorio, offrendo loro competenze fondamentali per affrontare eventuali emergenze cardiache che possono verificarsi negli studi professionali.

L’iniziativa rientra in un percorso più ampio volto a diffondere la cultura della cardioprotezione e a incrementare il numero di cittadini e professionisti formati all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), strumento salvavita in caso di arresto cardiaco.

Determinante il contributo di Medica.it, che ha messo a disposizione i propri spazi per ospitare il corso, confermando la sensibilità della struttura verso progetti di utilità sociale e sanitaria. Gli ambienti attrezzati hanno consentito lo svolgimento sia della parte teorica che delle esercitazioni pratiche in condizioni ottimali.

La formazione è stata curata dagli istruttori volontari Riccardo Lembo, Giuseppe Angileri e Salvatore Guercio, che hanno guidato i partecipanti nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare e nell’uso corretto del defibrillatore (BLS-D).

«Siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto che mira a rendere Marsala una città sempre più sicura e cardioprotetta – ha dichiarato il presidente del Rotary Club Marsala, Antonio Giovanni De Vita –. Formare i professionisti sanitari, compresi i dentisti che possono trovarsi ad affrontare emergenze nei loro studi, è un passo fondamentale per creare una rete capillare di soccorritori preparati».

Sull’importanza della continuità formativa è intervenuto anche il delegato al progetto Riccardo Lembo: «Dopo il successo del primo corso, destinato a medici e personale sanitario, proseguiamo con determinazione nel nostro impegno. Ogni professionista formato rappresenta un’opportunità in più di salvare una vita. Il progetto “Marsala Città Cardioprotetta” non si ferma qui: continueremo a organizzare corsi per diverse categorie professionali e per i cittadini».



