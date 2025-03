Buongiorno24 del 31 Marzo 2025

31/03/2025 09:09:00

Ucciso per difendere il figlio: tragedia a Partinico

Gioacchino Vaccaro, commerciante, è morto dopo una brutale aggressione per aver difeso il figlio di 17 anni da due fratelli. Comunità sotto shock.

Scandalo Asp Trapani, Schifani sospende Croce

Il governatore Renato Schifani sospende il direttore generale dell'Asp di Trapani, Ferdinando Croce, dopo lo scandalo dei ritardi sugli esami istologici.

Marsala, scoperto arsenale clandestino: due arresti

Operazione dei Carabinieri a Marsala nei quartieri popolari: sequestrate armi clandestine e munizioni, arrestati due giovani marsalesi di 21 e 25 anni.

Trapani, maxi-operazione contro il riciclaggio di auto

La Polizia Stradale sequestra 20 mezzi rubati, tra auto, furgoni e camper per un valore di 200.000 euro. Smantellata una rete criminale specializzata nel riciclaggio.

Agente valdericino sventa una rapina a Milano

Coraggio fuori servizio: l'agente della Polizia Locale di Milano originario di Valderice impedisce una rapina su un treno del Passante ferroviario.

Renzi attacca Schifani da Mazara

Matteo Renzi interviene a Mazara del Vallo sul caso dei referti istologici: "Fallimento del governo Schifani sulla sanità".

Trapani, la Cittadella dello Sport diventa "zona rossa"

Colpo di scena annunciato dal sindaco Tranchida: stop ai progetti per la Cittadella dello Sport e dei Servizi nell'area di Milo.

Schifani: "Basta interventi a pioggia, così ho salvato la legge mancia"

Il presidente della Regione Sicilia difende la legge mancia ma annuncia lo stop a futuri interventi frammentati su richiesta del Governo nazionale.

Calenda contro la Sicilia: "Nuovo feudalesimo, via lo Statuto speciale"

Duro attacco di Carlo Calenda: "La Sicilia è un esempio di nuovo feudalesimo, va smantellato lo Statuto speciale".

Pizzolungo, una strage italiana. L'inchiesta su Tp24

Da oggi su Tp24, in occasione del quarantesimo anniversario della strage di Pizzolungo, una grande inchiesta in tre puntate per fare luce su fatti, depistaggi e silenzi su una delle pagine più oscure della storia della Repubblica.

Meteo, Sicilia sotto le nubi

Lunedì fresco con acquazzoni intermittenti e neve al di sopra dei 1.600 metri.

