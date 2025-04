49^ Assemblea dell'Avis Provinciale di Trapani: ecco i dati del 2024

01/04/2025 00:00:00

L'assemblea ordinaria dell'Avis provinciale di Trapani si è svolta sabato 29 marzo 2025 a Gibellina, presso la sala Orestia, con la partecipazione dei delegati delle 14 Avis comunali della provincia. Durante l'incontro sono stati analizzati i risultati dell'ultimo anno e definiti gli obiettivi futuri, con l'approvazione unanime dei bilanci e delle relazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge.

Il presidente Francesco Licata ha aperto i lavori con una mozione, approvata all'unanimità, per esprimere solidarietà ai pazienti colpiti dai ritardi nei referti istologici. Avis ha denunciato la gravità della situazione, chiedendo interventi concreti da parte delle istituzioni per garantire efficienza nei servizi sanitari ed evitare strumentalizzazioni politiche.

L'assemblea ha visto gli interventi del Sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, e del presidente dell'Avis locale, Vincenzo Capo, che hanno espresso gratitudine per la scelta della città come sede dell'evento. Presenti anche il tesoriere Avis Sicilia, dott. Giovanni Puglisi, e il vicepresidente Avis Sicilia e primario SIMT di Siracusa, dott. Dario Genovese, che hanno sottolineato l'importanza dell'associazione nel mantenimento della rete associativa e sanitaria del territorio. La prof.ssa Giuditta Petrillo, presidente del CESVOP, ha ribadito il valore del volontariato avisino nelle comunità locali.

Dati in crescita: il bilancio delle donazioni 2024

Uno dei momenti più significativi dell'assemblea è stata la presentazione dei dati relativi alle donazioni del 2024. I numeri evidenziano un incremento importante: sono state raccolte 14.589 sacche di sangue, 512 donazioni di plasma e 77 di piastrine, per un totale di 15.178 donazioni, circa 1.000 in più rispetto al 2023. Questi risultati hanno consentito di garantire l'autosufficienza ematica provinciale e di contribuire a quella regionale. Il dott. Renato Messina, primario del centro trasfusionale di Trapani, ha elogiato l'impegno dell'Avis e auspicato un'ulteriore crescita delle donazioni, soprattutto di plasma, per rispondere meglio alle necessità sanitarie.

Il ruolo dei giovani e il futuro dell'Avis

Un tema centrale dell'assemblea è stato il coinvolgimento delle nuove generazioni. Miriam Martino, promotrice del gruppo Giovani Avis di Campobello di Mazara e attiva nel Servizio Civile Universale per l'Avis provinciale, ha sottolineato l'importanza della partecipazione giovanile. Sul tema sono intervenuti anche Giuseppe Caravà (Giovani Avis Campobello), Francesco Monacò (Giovani Avis Valderice) e Adriana Pumilia (Giovani Avis Salemi), ribadendo la necessità di sensibilizzare le nuove generazioni sulla donazione di sangue.

Nuovo direttivo e prospettive future

L'assemblea ha avuto anche un'importante funzione elettiva. Dopo due mandati, Francesco Licata ha lasciato la presidenza, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto da dirigenti, volontari, amministrativi e sanitari. Il nuovo consiglio direttivo è stato eletto e si riunirà nei prossimi giorni per nominare il nuovo presidente e l'esecutivo dell'Avis provinciale di Trapani. Sono stati confermati i revisori dei conti: dott. Andrea Pisciotta, dott.ssa Francesca Cangemi e rag. Franco Nuccio. Inoltre, sono stati eletti i 19 delegati per l'assemblea regionale Avis Sicilia, prevista a maggio a Santa Flavia (Palermo). Infine, è stata confermata la candidatura del dott. Vito Puccio al consiglio direttivo Avis Nazionale e la designazione di Francesco Licata e Antonio Donato per il consiglio direttivo Avis regionale Sicilia.

L'assemblea ha segnato un momento di svolta per l'Avis provinciale di Trapani, con un bilancio positivo delle attività svolte e una chiara visione degli obiettivi futuri, all'insegna della crescita, del coinvolgimento giovanile e del rafforzamento della rete associativa e sanitaria.