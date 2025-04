"Sicilia gentile" fa tappa a Santa Ninfa

09/04/2025 12:35:00

Si terrà lunedì 14 aprile, alle ore 15.30, presso il centro sociale di Santa Ninfa il seminario formativo sul tema della gentilezza nelle relazioni, con un focus particolare sulle dinamiche di genere nel contesto lavorativo e scolastico.

L'evento, che si inserisce nel più ampio progetto "Sicilia Gentile" ideato e promosso dal MIG (Movimento Italiano per la Gentilezza) e patrocinato dall'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, avrà una formula dinamica e partecipativa, coinvolgendo attivamente la platea in un dibattito aperto.

L'intervento si concentrerà sul ruolo della gentilezza come strumento per costruire relazioni positive e come linguaggio che può favorire un ambiente più inclusivo, tanto nelle scuole quanto nelle realtà professionali. La discussione toccherà temi cruciali come l'inclusione, l'ascolto e il rispetto reciproco, con una particolare attenzione alle sfide legate al genere in ambito lavorativo e educativo.

La platea, composta da una varietà di attori provenienti dal mondo della scuola, del terzo settore e della pubblica amministrazione, avrà l'opportunità di ascoltare e interagire con esperti e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al Presidente del MIG, saranno presenti al dibattito il sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, le componenti della giunta, Maria Terranova, Linda Genco, la D.S. Maria Letizia Natalia Gentile, l'On. Stefano Pellegrino e la giornalista Rossana Titone, che offriranno il loro contributo sul tema, arricchendo la discussione con diverse prospettive e esperienze.

L'incontro rappresenta un'occasione unica per riflettere insieme su come la gentilezza possa diventare un valore fondamentale per costruire un futuro più equo e rispettoso nelle relazioni quotidiane, sia nel contesto educativo che lavorativo.

Il seminario fa parte di una serie di incontri del progetto “Sicilia Gentile”: “Attraverso questa campagna -spiega Natalia Re – presidente del Mig – vogliamo lanciare il messaggio che la gentilezza, nelle sue multiformi declinazioni, è uno strumento di sostenibilità sociale e relazionale che impatta positivamente sulla costruzione del sé, con effetti benefici sul corpo e sulla psiche, sulle performance nei luoghi di lavoro, come antidoto alle violenze, ed è anche uno strumento riparativo nei conflitti. La gentilezza può favorire l’empatia nei contesti familiari, scolastici, e risulta uno strumento utile in contesti di giustizia e come superamento delle diseguaglianze”.