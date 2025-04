10/04/2025 09:22:00

Maxi squalifiche dopo l'aggressione ai danni dell'arbitro in Under17 in Sicilia.

Esclusione dal campionato e squalifiche fino al 2030. E' durissima la sanzione comminata al Riposto dopo l'aggressione avvenuta nella categoria Under 17 ai danni dell'arbitro durante la partita dei playoff contro Pedara. I giocatori della RSC Riposto avevano accerchiato e aggredito fisicamente, insieme ad altre persone entrate senza autorizzazione, il direttore di gara Diego Alfonzetti, 19enne della sezione di Acireale, prima dell'arrivo dei Carabinieri. Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro che aveva portato l'AIA, come prima reazione, a oscurare il proprio sito e denunciare l'ennesimo caso.

Il Giudice Sportivo ha deciso per "L'esclusione della Società RSC Riposto dal campionato Allievi/Under 17 della stagione 2025-26, infliggendole nel contempo l'ammenda di Euro 500,00; Di squalificare i calciatori della Società RSC Riposto (10 in tutto): Fino al 05.04.2030 , disponendone la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC". Una squalifica invece fino al 2028. Mentre il Giudice sportivo ha deciso: "Di squalificare fino al 30.06.2025 il Sig. Anastasi Maurizio, allenatore della squadra RSC Riposto. Sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dimostrata nel proteggere l'arbitro".