13/04/2025 12:21:00

Mattinata concitata al carcere minorile Malaspina di Palermo, dove tre detenuti sono riusciti a evadere servendosi di una corda artigianale. Secondo le prime ricostruzioni, i giovani si sarebbero calati da un muro di cinta.

L’allarme è scattato intorno alle 10:30 e immediatamente e sono partite le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Un elicottero della polizia sta attualmente sorvolando la città per individuare i fuggitivi, mentre a terra sono stati predisposti posti di blocco e controlli nelle principali vie di fuga e nei luoghi sensibili.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia e le auto dei carabinieri. E' caccia ai fuggitivi, le forze dell'ordine stanno setacciando diversi quartieri sia dall'alto, con l'elicottero in volo, che su strada. Con il passare dei minuti si è via via allargato il raggio d'azione delle ricerche fino a viale Lazio e viale Michelangelo e nel centro di Palermo.