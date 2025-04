Matt Damon e il suo fisico scolpito nel mare di Favignana, parla il suo amico Ben Affleck

19/04/2025 12:53:00

Matt Damon si gode il sole e il mare della Sicilia, ma sotto quel relax in barca c’è un lavoro fisico durissimo che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attore, protagonista dell’attesissimo "The Odyssey" diretto da Christopher Nolan, è stato paparazzato a Favignana in una forma strepitosa: addominali in vista, muscoli scolpiti e un’energia che tradisce una preparazione atletica da vero guerriero omerico.

Con indosso solo un costume blu navy e una barba grigia densa – scelta stilistica perfetta per il suo Ulisse moderno – Damon ha sfoggiato il fisico allenato tra tuffi acrobatici, salti in mare e momenti di relax con la famiglia. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, scatenando la curiosità dei fan: qual è il segreto dietro questo impressionante cambiamento?

A svelarne i retroscena è stato nientemeno che Ben Affleck, grande amico e collega dell’attore, in un’intervista rilasciata a GQ. «Matt si sta davvero buttando a capofitto in questo ruolo per Nolan – ha raccontato Affleck – e sta affrontando un allenamento molto intenso. È tornato nel territorio di The Bourne Identity, tra combattimenti e acrobazie vere».

Affleck ha ammesso con un sorriso che oggi preferisce lasciare certe scene agli stuntman, ma ha sottolineato l’impegno di Damon: «Sta facendo un lavoro enorme. Non è solo recitazione, è un’immersione fisica totale». E in effetti, guardando le immagini del protagonista di "The Odyssey" è difficile non notare quanto il corpo dell’attore parli chiaro: muscoli guizzanti e postura sicura, è evidente che il suo Ulisse sarà tutto fuorché “letterario”.

Damon, che in passato aveva ironizzato sulla fatica degli allenamenti troppo intensi per certi ruoli, questa volta sembra averli affrontati con nuova grinta. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: Favignana ha trovato il suo eroe epico – e ha il volto (e i bicipiti) di Matt Damon.