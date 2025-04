La tragedia di Mazara. La mamma di Leo: "Aiutateci a dire addio a mio figlio"

27/04/2025 14:15:00

Dopo la tragedia che ha spezzato la vita di Leonardo Titone, il quattordicenne morto precipitando dal tetto di un edificio abbandonato sul Lungomare, arriva un accorato appello della madre, Tanja Weckmann, residente in Germania.

La donna, ancora sotto shock per la perdita improvvisa del figlio, ha scritto una lettera pubblica per chiedere il supporto delle autorità e della comunità di Mazara del Vallo. "Leo amava la Sicilia", racconta Tanja, chiedendo che il figlio venga sepolto lì, nella terra che tanto amava.

La madre e la sorella Noémi, entrambe in Germania, stanno cercando di arrivare il prima possibile in Sicilia. Tuttavia, devono attendere il rilascio di un passaporto temporaneo per la ragazza, previsto per lunedì. Per questo Tanja chiede che il funerale sia posticipato almeno a mercoledì, per poter dare un ultimo saluto a Leonardo: "Vogliamo tenergli la mano un'ultima volta, voglio dirgli 'Ti amo Leo', e Noémi vuole consegnargli una lettera".

Nel suo appello, Tanja sollecita anche giustizia per quanto accaduto, chiedendo che si faccia chiarezza sulle responsabilità della mancata messa in sicurezza dell'ex stabilimento vinicolo, da anni in stato di abbandono. "Mio figlio è morto, ma sarebbe potuto essere anche il tuo", scrive con parole di dolore e di rabbia.

La comunità di Mazara del Vallo è ancora scossa dall’incidente. Intanto proseguono le indagini della Procura per accertare eventuali responsabilità nella gestione dell’area. E proprio su questi aspetti la donna chiede che venga fatta giustizia e che se ci saranno dei responsabili questi vengano individuati.