30/04/2025 12:00:00

Una strada trasformata in discarica a cielo aperto, a pochi metri da una scuola e lungo un percorso storico. È la situazione segnalata da un lettore di tp24.it che denuncia il degrado di via T. Russo, nota a tutti come via Trusso, a Marsala.

“Nonostante le numerose segnalazioni fatte nel corso degli anni all’Amministrazione comunale – scrive – la situazione peggiora di giorno in giorno. Non se ne può più!”. Il tratto in questione si trova vicinissimo alla scuola Pipitone e accanto all’itinerario storico che conduce dall’Itriella al teatro Sollima.

Rifiuti abbandonati, incuria e totale mancanza di controllo stanno rendendo invivibile una zona che dovrebbe essere curata e valorizzata. I residenti chiedono un intervento urgente e, soprattutto, duraturo.

