Marsala, la strada di Contrada Cozzaro ancora chiusa: “È una vergogna, nessuno interviene”

In Contrada Cozzaro, a Marsala, la strada è ancora chiusa e i residenti sono sempre più esasperati. Dopo la pubblicazione del nostro articolo e le numerose segnalazioni, nulla è cambiato: la via che collega la contrada con via Mazara resta interrotta, nonostante i lavori alla rete idrica siano conclusi da tempo.

“La situazione è inaccettabile – scrive un lettore a tp24 – Non possiamo rimanere ancora con questo disagio. Per uscire da casa sta diventando complicato. Gli organi competenti dormono? Al telefono dicono che stanno intervenendo, ma qui non si è visto nessuno”.

Un’interruzione che dura ormai da settimane, senza cantiere attivo, cartelli informativi né comunicazioni ufficiali. I cittadini chiedono un intervento urgente: “È una vergogna!”, scrivono.

La strada resta sbarrata, e la sensazione, per chi vive nella zona, è quella di essere abbandonati.

