Valderice rende omaggio ai fratelli Giuseppe e Mario Basiricò

02/05/2025 11:35:00

Valderice ha reso omaggio, con una cerimonia intensa e partecipata, alla memoria di due figure centrali nella storia culturale del territorio: i fratelli Giuseppe e Mario Basiricò. La sala conferenze del Molino Excelsior è stata ufficialmente intitolata a loro.

Alla presenza dei familiari, di numerosi cittadini e di rappresentanti istituzionali, è stata scoperta una targa marmorea all’esterno della sala che sintetizza il contributo inestimabile dei Basiricò: «Appassionati studiosi della storia della nostra terra, cultori e custodi della memoria, narratori del tempo, con dedizione e sapienza, hanno lasciato un'eredità preziosa alle generazioni future».

La cerimonia è proseguita all'interno con una conferenza condotta dalla giornalista Ornella Fulco, durante la quale sono emersi racconti, ricordi e aneddoti che hanno restituito un ritratto profondo e umano dei due fratelli.

“Intitolare questa sala ai fratelli Basiricò – ha affermato il sindaco Francesco Stabile – è un gesto che va ben oltre la commemorazione. È un riconoscimento vivo e tangibile del loro contributo alla conoscenza e valorizzazione della nostra identità storica e culturale”. Il primo cittadino ha sottolineato il ruolo dei due studiosi come punto di riferimento per chiunque voglia comprendere le radici di Valderice, anche grazie alle numerose pubblicazioni da loro lasciate in eredità.

“Questa sala – ha concluso il sindaco – sarà d’ora in poi uno spazio vivo, un crocevia di idee e di approfondimenti, proprio come avrebbero voluto Giuseppe e Mario Basiricò. Il loro nome resterà scolpito nel cuore della nostra comunità”.