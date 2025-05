03/05/2025 15:19:00

Una villetta in costruzione inserita in un lotto di terreno di circa 500 metri quadri in zona Tonnarella, priva delle autorizzazioni di legge per la costruzione, è stata sequestrata dalla Polizia Municipale - Nucleo di Polizia Edilizia, coordinata dal dirigente/comandante della Pm Vincenzo Menfi.

Si tratta del terzo intervento effettuato nel giro di una settimana dagli agenti di Pm per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio con un monitoraggio costante soprattutto nelle zone villeggiatura, che ha già portato al sequestro di due villette in costruzione ed alla segnalazione di una villetta già ultimata: tutte abusive.

I responsabili verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria. I controlli continuano.