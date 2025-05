Marsala, ancora liquami in strada in via Scurti

06/05/2025 18:00:00

Nuova fuoriuscita di liquami in via Scurti a Marsala, provenienti dalla vicina via Zizzo. Una situazione che sta creando gravi disagi a residenti, lavoratori e commercianti della zona, anche a causa del forte odore nauseabondo che rende difficile la permanenza sul posto (qui il precedente articolo di TP24).

A segnalarlo è un cittadino, che torna a chiedere un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale. “Mi dispiace disturbarvi ancora per lo stesso motivo – scrive – ma la vostra voce era riuscita ad arrivare già una volta al sollevamento del problema e spero succederà anche stavolta.”

Secondo quanto riferito, il Comune era già intervenuto nel mese di marzo per risolvere la criticità, ma in maniera parziale. Infatti, alcune abitazioni e attività commerciali non sarebbero ancora collegate alla nuova rete fognaria, nonostante le sollecitazioni ricevute. La mancata regolarizzazione avrebbe quindi causato un nuovo sversamento.

“È difficile lavorare in queste condizioni – prosegue il cittadino – specialmente in una settimana così importante per la città, con le manifestazioni dei Bersaglieri e tanti turisti in giro che vorrebbero passeggiare.”

