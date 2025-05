Marsala: la strada tra la via Bue Morto e la via Mazara al buio e abbandonata da anni

06/05/2025 18:30:00

La strada comunale che collega Via Bue Morto a Via Mazara, nei pressi della sala trattenimenti Paradise, versa da anni in condizioni di totale abbandono. L’illuminazione pubblica è assente da tempo, nonostante le numerose segnalazioni inviate dai residenti, lasciando la zona completamente al buio durante le ore notturne.

I lati della carreggiata sono invasi da erbacce sempre più alte, che rendono la viabilità difficoltosa e pericolosa. Le auto sono spesso costrette a passare rasente, graffiandosi o rischiando danni. In alcuni tratti, l’asfalto è saltato, peggiorando ulteriormente la sicurezza della strada.

“Noi residenti – affermano alcuni cittadini – paghiamo regolarmente le tasse come tutti, eppure ci ritroviamo a vivere in una situazione di degrado e abbandono che non è più tollerabile. Chediamo con urgenza un intervento da parte dell’amministrazione comunale per il ripristino dell’illuminazione pubblica, la pulizia e la messa in sicurezza della strada".

