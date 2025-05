09/05/2025 15:04:00

Inferno a Salemi, dove sei auto sono andate a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 9 maggio.

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nei pressi della centralissima Piazza Liberta’ in prossimità di un’ area di parcheggio.



Le fiamme sarebbero partite da una Mercedes C condotta da una donna in gravidanza che si sarebbe fermata nei pressi delle altre auto in sosta una volta capito che il mezzo stava andando a fuoco. La donna si è messa in salvo. Le fiamme però hanno distrutto la sua auto e poi hanno coinvolto anche altre cinque auto parcheggiate lì vicino. Sei i mezzi distrutti. L'incendio ha sprigionato una grossa colonna di fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile.

Il salvataggio si deve all’intervento tempestivo di un volontario ex vigile del fuoco e della polizia municipale i quali con egli estintori hanno evitato il peggio e che altre macchine parcheggiate sulla discesa all’inizio della via dei Mille venissero a loro volta avvolte dalle fiamme propagatesi a causa della presenza di un rivolo dal gasolio che si era riversato sul manto stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi della protezione civile. Indaga la polizia municipale.