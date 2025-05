09/05/2025 18:28:00

Tamponamento a catena pochi minuti fa a Marsala, in via Trapani, poco dopo l’incrocio con via Trieste. Coinvolte tre automobili, con due persone trasportate in ospedale.

Una donna alla guida di una Volkswagen Golf, probabilmente abbagliata dal sole, ha tamponato – non a forte velocità – una Lancia Ypsilon, che a sua volta ha urtato una Ford Kuga che la precedeva. L'impatto ha provocato il ferimento di due persone, prontamente soccorse e trasferite all’ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico. Le tre vetture coinvolte hanno riportato danni evidenti, come documentato dalle immagini pubblicate da Tp24.

Tanto lo spavento per i conducenti e i passeggeri coinvolti, ma fortunatamente le condizioni dei feriti non sono gravi.