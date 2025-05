L'esplosione al Lungomare di Mazara: la donna trasferita al Centro Ustioni del Civico

13/05/2025 07:48:00

Ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo la donna coinvolta nell’esplosione avvenuta ieri in una villetta della zona balneare di Mazara del Vallo. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento urgente al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Il drammatico episodio si è verificato poco dopo le 10 in un’abitazione a due piani di un complesso residenziale in via Robert Kennedy, nei pressi del lungomare Fata Morgana. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, svegliati da un forte boato e dalle urla della donna, rimasta ferita nell’esplosione.

Secondo le prime ricostruzioni, a causare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas originata da una bombola con la valvola non chiusa correttamente. La donna avrebbe percepito un forte odore di gas ma non ha avuto il tempo di arieggiare la casa aprendo porte e finestre, l’ambiente era ormai saturo di gas. L’innesco – forse dovuto all’attivazione di un elettrodomestico – ha provocato un’esplosione che ha devastato l’interno della villetta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Mazara e Castelvetrano, e i carabinieri. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in ambulanza al Centro Grandi Ustioni di Palermo. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

I vigili del fuoco hanno constatato danni significativi alla struttura, mentre gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente.

.