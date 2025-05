Trapani, in scena Gisela Matthiae con "La signora Adele in cerca di Dio” 

13/05/2025 14:19:00

E se a chiedersi dove sia finito Dio fosse una clown? Succede sabato 17 maggio 2025 alle ore 18:00 a Trapani, alla Chiesa Evangelica Valdese di via Orlandini 38, con “La signora Adele in cerca di Dio”, spettacolo teatrale di e con Gisela Matthiae. Ingresso libero.

Gisela Matthiae non è una clown qualsiasi. È una teologa, un’autrice, una figura fuori dagli schemi. Da anni unisce clownerie e riflessione spirituale, ponendo domande scomode con umorismo e delicatezza. Nel suo spettacolo dà vita alla signora Adele, un personaggio curioso, sincero e a tratti disarmante, che si mette in cerca di Dio in mezzo al rumore della vita quotidiana.

Tra impegni di lavoro, liste di cose da fare, partite da seguire, scadenze da rispettare, viene da chiedersi: Dio dov’è? Ci riguarda ancora? E se fosse semplicemente altrove, o se non sapessimo più riconoscerlo? Le domande di Adele – e di chi la guarda – non sono mai banali. Sono le stesse che ognuno si porta dentro, in mezzo al bisogno di performance, all’ansia per il futuro, alla pressione di dover essere sempre presenti, sempre produttivi.

Lo spettacolo è pensato per essere accessibile, aperto, senza dogmi, adatto a chiunque senta il bisogno di fermarsi un attimo e ascoltare una voce diversa. Perché, come ricorda Georgia Betz, responsabile culturale della Chiesa Valdese di Trapani e Marsala, “la fede non è un elemento di tristezza, ma di curiosità e scoperta”. Per Martin Lutero, d’altronde, la vita andava vissuta con gioia: con la musica, il buon cibo, e anche con il teatro.

Gisela Matthiae, conosciuta come la pastora col naso rosso, ha svolto parte del suo ministero in Italia e oggi vive in Germania, dove insegna clownerie e lavora anche in case per anziani. La sua esperienza mostra che la spiritualità può passare anche attraverso il gioco, il corpo, il fallimento e il sorriso.

"La signora Adele in cerca di Dio" è un invito a lasciarsi interrogare, a smettere di cercare risposte perfette, e a dare spazio alla meraviglia, al dubbio, alla libertà.