 Il 16 maggio a Palermo l’ANCI Sicilia riunisce i 391 comuni dell’Isola 

13/05/2025 22:00:00

Il 16 maggio 2025, l’ANCI Sicilia – Associazione dei Comuni Siciliani – convoca un’importante assemblea generale a Palermo, chiamando a raccolta i rappresentanti dei 391 comuni dell’Isola per affrontare una delle emergenze più gravi che colpiscono il sistema delle autonomie locali: la crescente crisi finanziaria e strutturale degli enti.

L’assemblea, che si terrà a partire dalle ore 10 presso l’Hotel San Paolo Palace, intende porre con forza all’attenzione nazionale le difficoltà sempre più insostenibili con cui i comuni siciliani sono costretti a confrontarsi quotidianamente: vincoli di bilancio stringenti, cronica carenza di personale, e servizi essenziali sempre più difficili da garantire ai cittadini.

Il presidente e il segretario generale di ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, apriranno i lavori illustrando un quadro preoccupante: nel solo 2025, ben 179 amministrazioni comunali siciliane sono state commissariate per l’impossibilità di approvare i bilanci nei tempi stabiliti dalla legge. Una condizione che si aggiunge alle enormi difficoltà di gestione ordinaria, causate dall’assenza di risorse economiche adeguate e da una drammatica carenza di personale qualificato. Un’emergenza che si traduce, nei fatti, nella negazione di diritti fondamentali ai cittadini, come l’accesso ai servizi per la prima infanzia, all’assistenza sociale e alla sicurezza urbana.

All’assemblea parteciperanno figure istituzionali di rilievo: il presidente dell’ANCI nazionale, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra. Interverranno inoltre Andrea Messina, assessore regionale alle Autonomie locali, Salvatore Pilato e Paolo Peluffo della Corte dei Conti – sezione Sicilia, Salvatore Bilardo del MEF, e Andrea Ferri, responsabile dell’area Finanza locale e Catasto di ANCI. A moderare i lavori sarà Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Parallelamente, il 16 e 17 maggio, sempre a Palermo, si svolgerà anche la XIV Assemblea nazionale di ANCI Giovani, ospitata nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo (edificio 6, Viale delle Scienze). Un’occasione importante per coinvolgere le nuove generazioni di amministratori locali nel dibattito sul futuro degli enti territoriali.

L’appuntamento del 16 maggio si presenta dunque come un momento cruciale per riaffermare il ruolo delle autonomie locali e per chiedere con forza interventi strutturali e immediati che consentano ai comuni siciliani di tornare a garantire diritti, servizi e prospettive di sviluppo alle proprie comunità.