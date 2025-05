Petrosino: "Non posso mettere i fiori nella tomba di mio padre, la scala è rotta da anni"

13/05/2025 10:24:00

Sono una cittadina di Marsala e domenica scorsa mi sono recata al cimitero di Petrosino per portare dei fiori ai miei cari defunti. In particolare, sono andata a far visita alla tomba di mio padre, sepolto da circa due anni al terzo piano del lotto 96, insieme ad altri miei familiari.

Purtroppo, ho constatato con dispiacere che la scaletta che consente l’accesso a quel piano è danneggiata: alcuni gradini sono rotti, rendendo impossibile l’accesso in sicurezza. Per questa ragione, siamo costretti a lasciare i fiori a terra, senza poterli sistemare vicino alla tomba, come sarebbe giusto e rispettoso.

Ho provato a parlare con un dipendente del cimitero, che accompagna i visitatori ai loculi dei propri cari. Tuttavia, non solo mi ha confermato che la scala è rotta da anni, ma mi ha anche risposto in modo sgarbato e poco professionale, come se il problema non fosse di sua competenza. In seguito, mi è stato riferito che questa persona sarebbe il responsabile del cimitero di Petrosino.

Con la presente, mi rivolgo al Signor Sindaco di Petrosino e all’Amministrazione Comunale affinché prendano atto della situazione e intervengano con urgenza per sistemare la scala, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di rendere omaggio ai propri cari in modo dignitoso e sicuro.

Rosa