 Torna Cantine Aperte: a Marsala "Un'insolita domenica" da Donnafugata

16/05/2025 22:00:00

Domenica 25 maggio 2025, in occasione della nuova edizione di Cantine Aperte, Donnafugata accoglie il pubblico nelle sue tenute di Marsala, Randazzo e Vittoria. L’evento, promosso dal Movimento Turismo del Vino, rappresenta un’occasione per avvicinare il grande pubblico al mondo del vino attraverso esperienze accessibili e coinvolgenti, tra degustazioni, visite guidate e abbinamenti gastronomici.

Per questa edizione, Donnafugata propone il format “Un’insolita domenica”, incentrato sul connubio tra pizza e vino. Una scelta pensata per offrire un’esperienza diversa, informale, in cui la qualità del vino si incontra con la semplicità della convivialità. Al centro della proposta ci sono gli Insoliti Rossi di Vittoria — come Nero d’Avola, Frappato e Cerasuolo di Vittoria — serviti anche leggermente freschi, abbinati a pizze realizzate per l’occasione con ingredienti locali.

Il programma prevede momenti di degustazione, tour guidati nei vigneti e nelle cantine, masterclass, DJ set e attività per bambini. In ogni sede si potrà esplorare il territorio e conoscere da vicino le diverse anime produttive dell’azienda:

Nelle Cantine Storiche di Marsala, si visiteranno gli spazi del baglio mediterraneo e la barricaia sotterranea. Alla Tenuta di Randazzo, sull’Etna, il percorso include la visita tra i vigneti di montagna e una passeggiata in un bosco ricco di biodiversità. Presso la Tenuta di Vittoria, ad Acate, saranno protagonisti i vitigni autoctoni e un angolo dedicato alle erbe aromatiche, prima della visita in cantina.

Uno dei momenti più attesi sarà la degustazione verticale di Ben Ryé Passito di Pantelleria, proposta in cinque turni (ore 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 e 16:00) e guidata dagli enologi aziendali. Per l’occasione, il passito verrà anche abbinato a piatti salati, in una lettura inedita di questo vino simbolo.

José Rallo, alla guida dell’azienda, commenta così l’iniziativa: “Il vino fa parte del linguaggio del Mediterraneo: racconta storie, accende emozioni, unisce le persone. A Cantine Aperte 2025, le nostre tenute diventano luoghi di incontro tra cultura del vino e nuove forme di convivialità.”

Con oltre 29.000 visitatori registrati nel 2024 provenienti da 79 Paesi, Donnafugata si conferma una delle realtà più attive nell’ambito dell’enoturismo siciliano. Il 2025 vedrà anche il debutto della nuova esperienza Una domenica in Casa Salina, che unisce degustazioni, letture tratte da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e cucina tradizionale. L’evento si terrà dalle 11:30 alle 17:30 e i biglietti sono disponibili esclusivamente in prevendita online, fino a esaurimento posti.