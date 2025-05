Lotta al randagismo: prelevati a Marsala cinque cani vicino al Villaggio Sabugia

16/05/2025 11:05:00

Nei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale è intervenuta a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni residenti in prossimità del Villaggio Sabugia, confinante con Petrosino, preoccupati per la presenza di circa una decina di cani randagi con comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

L’operazione, pianificata in stretta collaborazione tra la Polizia Municipale e il responsabile veterinario, dott. Giuseppe Spina, è stata eseguita nel rispetto delle normative in materia di tutela animale, con l’obiettivo di garantire sia l’incolumità dei cittadini sia il benessere degli animali coinvolti.

L'intervento si è concentrato in un’area al confine tra Marsala e Petrosino e ha visto la partecipazione congiunta degli agenti di entrambi i comuni. L’azione di questa mattina ha portato alla cattura e messa in custodia di cinque cani randagi, che saranno ora sottoposti a valutazioni sanitarie e comportamentali da parte dei veterinari dell’ASP. Queste analisi serviranno a individuare il percorso più adeguato per ciascun animale, anche in vista di un possibile reinserimento in contesti idonei o affidamento.