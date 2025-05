Petrosino, il sindaco Anastasi: "Le scale del nostro cimitero sono idonee per l'utilizzo"

16/05/2025 14:30:00

Gentile signora Rosa, uso lo spazio gentilemente messo a disposizione da Tp24 per risponderle con l'attenzione che merita. Ho verificato le condizioni delle scale presenti nel nostro cimitero e tutte le scale risultano idonee compresa quella presente nel lotto da lei indicato. Accompagno queste mie parole di risposta con una foto del lotto 96 a cui lei fa riferimento, scattata ieri mattina, con le immagini della scala e dove si può chiaramente vedere che nella quasi totalità dei loculi nelle file piu alte sono disposti i fiori.

Non ci sono state segnalazioni di scale danneggiate e impraticabili all'ufficio competente o attraverso il servizio URP né da parte sua né di altri cittadini. La invito a fare un sopralluogo congiunto quando vuole per verificare direttamente lo stato della scala, sarò lieto di accompagnarla personalmente. Per quanto riguarda il dipendente comunale e la sua asserita scortesia e mancanza di professionalità, la informo che è stato gà sollecitato il responsabile del Settore Tecnico e dell'Ufficio Personale per le opportune verifiche e se dovesse rispondere al vero quanto da lei sostenuto, al dipendente saranno comminate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Ogni segnalazione è piu che benvenuta per migliorare i servizi offerti per il Cimitero, luogo sacro e caro a tutti noi, come per qualsiasi altro servizio di competenza del comune di Petrosino.

Colgo, però, l'occasione per invitare sia lei sia tutti i cittadini a farlo primariamente nelle sedi competenti prima di ricorrere ai social o ai siti stampa. Se non altro per non occupare spazi pubblici, come quello di Tp24, che nuovamente ringrazio della disponibilità, con discussioni che magari si rivelano poi infondate o basate su notizie non veritiere come in questo caso stando almeno alle evidenze. Ai commentatori seriali del "vergogna vergogna" che anche in questa circostanza non hanno fatto mancare la loro preziosa presenza, va invece il mio sorriso e l'augurio di indirizzare la loro "veemente protesta" verso cause più rilevanti e comunque di accertarsi della verita dei fatti prima di muovere il loro ditino. Il filosofo diceva cogito ergo sum non digito.

Il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi